В городе Харьков сотрудники полиции задержали группу злоумышленников, которые намеревались завладеть квартирой путем совершения убийства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе.

Согласно данным следствия, убийство 64-летнего мужчины "заказал" один из жителей Харькова. На него был оформлен договор о пожизненном содержании.

31 октября в ходе проведения полицейской спецоперации задержали двух граждан и спасли жизнь потерпевшего. Как установили полицейские, харьковчанин заказал убийство 64-летнего владельца квартиры, на которого был оформлен договор пожизненного содержания.

Отмечается, что расправиться с мужчиной решил родной брат сиделки, для чего он нанял "киллера", который должен был совершить преступление путем отравления того во время застолья. Правоохранители уведомили злоумышленников о подозрении.

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Кроме того, во Львове в квартире нашли труп студентки с многочисленными ранами. погибшей девушкой оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских высших учебных заведений, по данному факту открыто производство.

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