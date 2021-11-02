Убийство ради квартиры: в Харькове предупредили страшное преступление [ Редактировать ]
В городе Харьков сотрудники полиции задержали группу злоумышленников, которые намеревались завладеть квартирой путем совершения убийства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе.
Согласно данным следствия, убийство 64-летнего мужчины "заказал" один из жителей Харькова. На него был оформлен договор о пожизненном содержании.
31 октября в ходе проведения полицейской спецоперации задержали двух граждан и спасли жизнь потерпевшего. Как установили полицейские, харьковчанин заказал убийство 64-летнего владельца квартиры, на которого был оформлен договор пожизненного содержания.
Отмечается, что расправиться с мужчиной решил родной брат сиделки, для чего он нанял "киллера", который должен был совершить преступление путем отравления того во время застолья. Правоохранители уведомили злоумышленников о подозрении.
Читайте также, в населенном пункте Македоны, который находится в Киевской области, на территории дачного домовладения строитель, который делал ремонт в доме, убил пожилую женщину. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника и доставили его в следственный изолятор.
Кроме того, во Львове в квартире нашли труп студентки с многочисленными ранами. погибшей девушкой оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских высших учебных заведений, по данному факту открыто производство.
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