Від початку року в Спілці зафіксували 59 нападів журналістів

І сьогодні - Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти кореспондентів. Щороку Національна спілка журналістів України проводить громадські слухання з питань захисту їхніх прав.

Бо нині - ситуація тривожна: зокрема, почастішали онлайн-погрози, після яких трапляються й фізичні атаки. Від початку року в Спілці зафіксували 59 нападів журналістів.

Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України:

Фактично ми говоримо про те, що в Україні кожні п'ять днів трапляється інцидент із застосуванням сили до журналістів. Це побиття, це спалені машини, це пошкоджена апаратура. Онлайн атаки переходять у реальне життя. І дослідження жінок-журналісток показують, що у 20 випадках фізичних атак є прямий зв'язок із попередніми онлайн погрозами, які раніше журналістки й отримували.

Бенджамін Моро, заступник голови Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні: