У світі відзначають день припинення безкарності за злочини проти кореспондентів [ Редактировать ]
І сьогодні - Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти кореспондентів. Щороку Національна спілка журналістів України проводить громадські слухання з питань захисту їхніх прав.
Бо нині - ситуація тривожна: зокрема, почастішали онлайн-погрози, після яких трапляються й фізичні атаки. Від початку року в Спілці зафіксували 59 нападів журналістів.
Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України:
Фактично ми говоримо про те, що в Україні кожні п'ять днів трапляється інцидент із застосуванням сили до журналістів. Це побиття, це спалені машини, це пошкоджена апаратура. Онлайн атаки переходять у реальне життя. І дослідження жінок-журналісток показують, що у 20 випадках фізичних атак є прямий зв'язок із попередніми онлайн погрозами, які раніше журналістки й отримували.
Бенджамін Моро, заступник голови Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні:
Напади на журналістів і далі відбуваються. І все це - на тлі браку - негайної реакції з боку правоохоронних органів на агресивну поведінку правопорушників на місці скоєння злочинів.
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