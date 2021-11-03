В российском Санкт-Петербурге состоялся суд над 31-летней моделью Ириной Волковой, которая позировала в нижнем белье на фоне Исаакиевского храма. Об этом сообщает новостное агентство "Страна.ua".

Девушка получила обвинение по статье за оскорбление чувств верующих, однако она извинилась и Фемида отказала прокуратуре в избрание меры пресечения. На заседании стало известно, что она переехала в Россию после "Революции Достоинства" и сейчас воспитывает 8-летнего сына.

Скриншот из Intagram

Отмечается, что скандальная фотография была сделана летом 2020 года, однако большой резонанс она получила лишь 29 октября 2021 года. Помимо нее на странице в Instagram у Волковой есть большое количество снимков откровенного характера. Известно, что в настоящее время ее станица в социальной сети скрыта или удалена.

Ранее мы писали, что полиция Объединенных Арабских Эмиратов задержала в Дубае 40 человек, в том числе 8 россиянок, по обвинению в участии в развратных действиях. Перед этим в Twitter появилось видео, где десятки обнаженных девушек позируют на балконе небоскреба.

Кроме того,cкандальная блогерша Мария Семенова с ником ttiisshhiinnaa, которая разгромила съемную квартиру в Киеве, заявила, что ее заблокировали в Instagram. На видео девушка сетует, что она не может жить без социальной сети.

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