Под Полтавой горе-сын забил кулаками отца, а потом поджог мать (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
За минувшие сутки, 2 ноября, сотрудники уголовного розыска Полтавской области раскрыли сразу два жутких преступления, которые сыновья совершили в отношении своих родителей. Об этом сообщает Департамент Уголовного розыска Нацполиции.
52-летний житель одного из сел Миргородского района во время ссоры безжалостно забил кулаками собственную мать, а затем тайком похоронил ее во дворе дома.
Полицейским, которых вызвали соседи, сын заявил, что 79-летняя старушка сильно болела и умерла естественной смертью. А поскольку денег на похороны не было, он решил предать ее земле сам.
Правоохранители мужчине не поверили. Раскопав тело, они были обнаружили, что оно имеет множественные повреждения лица и туловища. В частности, были сломаны 25(!) ребер.
Второй горе-сын, житель Кобеляцкого района, во время семейных посиделок перебрал спиртного, и избил мать и отца. Пожилой мужчина умер сразу, а женщину "сын" вдобавок облил горючим веществом и поджег. Полицейским он заявил, что пришел к родителям "в гости" и нашел их мертвыми.
На допросе убитый горем сын начал путаться в показаниях, а на месте убийства были найдены неопровержимые улики его причастности к злодеянию.
Оба сыновья-убийцы задержаны, продолжаются следствия.
Ранее "Подробности" писали о похожем случае на Волыни. Там мужчина отсидел 4 года за убийство отца, а в первый же день после выхода из тюрьмы убил и мать.
по теме
Сховок знайшли в селі Тоненьке на Донеччині. За даними слідчих, зброю мали перепродати в іншу область.
Зникнення у Кривому Розі. Поліція розшукує друга померлого в понеділок Андрія Павлова - брата покійного мера Костянтина Павлова.
Злоумышленники узнали, что в свободное время девушка подрабатывает фотографом и под видом клиентов пригласили ее во Львов снять фотосессию. Встречу назначили в одной из львовских квартир. Как только девушка переступила порог "фотостудии" ее скрутили трое мужчин в балаклавах и отобрали у нее телефон
В майском решении СНБО о введении санкций против криминальных авторитетов были обнаружены ошибки в отношении 108 человек. Об этом на брифинге заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.
Зі звичайних людей вони вимагали повернення фейкових боргів, а з підприємців - щомісячну "данину".