За минувшие сутки, 2 ноября, сотрудники уголовного розыска Полтавской области раскрыли сразу два жутких преступления, которые сыновья совершили в отношении своих родителей. Об этом сообщает Департамент Уголовного розыска Нацполиции.

52-летний житель одного из сел Миргородского района во время ссоры безжалостно забил кулаками собственную мать, а затем тайком похоронил ее во дворе дома.

Полицейским, которых вызвали соседи, сын заявил, что 79-летняя старушка сильно болела и умерла естественной смертью. А поскольку денег на похороны не было, он решил предать ее земле сам.

Правоохранители мужчине не поверили. Раскопав тело, они были обнаружили, что оно имеет множественные повреждения лица и туловища. В частности, были сломаны 25(!) ребер.

Второй горе-сын, житель Кобеляцкого района, во время семейных посиделок перебрал спиртного, и избил мать и отца. Пожилой мужчина умер сразу, а женщину "сын" вдобавок облил горючим веществом и поджег. Полицейским он заявил, что пришел к родителям "в гости" и нашел их мертвыми.

На допросе убитый горем сын начал путаться в показаниях, а на месте убийства были найдены неопровержимые улики его причастности к злодеянию.

Оба сыновья-убийцы задержаны, продолжаются следствия.

Ранее "Подробности" писали о похожем случае на Волыни. Там мужчина отсидел 4 года за убийство отца, а в первый же день после выхода из тюрьмы убил и мать.