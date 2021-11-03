В Луцке умерла восьмилетняя девочка. Врачи подозревают, что ребенок мог отравиться каштанами, так как за несколько дней до этого реанимации накормили ребенка таким экзотическим блюдом.

Как сообщает издание "Новини Луцька і Волині", ребенок поступил в Волынскую областную детскую больницу 21 октября с признаками отравления. Врачи боролись за ее жизнь неделю, но, к сожалению, 28-го числа девочка умерла.

Как установили медики на месте, ребенок за несколько дней до такого состояния употреблял каштаны, предварительно сообщается, что съедобные. После того ребенок не ел ничего, лишь пил воду.

Когда девочку привезли в больницу, в приемном отделении она потеряла сознание и была госпитализирована в реанимационное отделение.

По словам гендиректора КП "Волынское областное детское территориальное медицинское объединение" по хирургической работе Игоря Дородных, родители долгое время занимались самолечением, и ребенок поступил уже в крайне тяжелом состоянии.

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