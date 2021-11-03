В Нидерландах больше не будут прививать вакциной AstraZeneca. Поскольку вакцина не поставлялась в страну с лета, а право вакцинацию препаратом имели только люди старше 60 лет. Об этом сообщает NOS.

За последние недели в Нидерландах лишь несколько человек записались на вакцинацию препаратом AstraZeneca.

При этом в Нидерландах люди, уже сделавшие первую прививку и записанные на вторую прививку вакциной AstraZeneca, будут привиты препаратом Pfizer.

Совет по здравоохранению Нидерландов еще летом рекомендовал людям, сделавшим первую прививку AstraZeneca, сделать вторую прививку Pfizer. Это также послужило причиной отказа от покупки вакцин AstraZeneca.

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