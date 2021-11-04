У Женеві продадуть діаманти Марії-Антуанетти [ Редактировать ]
У Женеві готують до аукціону коштовності Марії-Антуанетти.
З молотка пустять діамантові браслети французької королеви. Прикраси зі 112-ма камінцями монархиня відправила з тюрми своїй дочці перед стратою в 1793-му році.
За історичний раритет експерти торгового дому Крістіс розраховують отримати близько 4-х мільйонів доларів. Окрім цього лоту, на торги також виставлять рідкісні кольорові діаманти.
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