У Женеві готують до аукціону коштовності Марії-Антуанетти.

З молотка пустять діамантові браслети французької королеви. Прикраси зі 112-ма камінцями монархиня відправила з тюрми своїй дочці перед стратою в 1793-му році.

За історичний раритет експерти торгового дому Крістіс розраховують отримати близько 4-х мільйонів доларів. Окрім цього лоту, на торги також виставлять рідкісні кольорові діаманти.