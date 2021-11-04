В международном аэропорту "Борисполь" предотвратили контрабанду диких волков. Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы.

Во время проверки таможенники смотрели документы, согласно которым, в Непал должны были перенаправить 3 собаки породы "лайка". Животные не представляют высокой племенной ценности. Когда были открыты контейнеры, то таможенники услышали, что животные не скулят, а воют, что нехарактерно для собак.

Отмечается, что таможенники обратили внимание на внешний вид животных. Их окрас и телосложение не соответствовали заявленной породе собак. В настоящее время решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил.

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Кроме того, в Харьковской области СБУ предотвратила попытку вывоза из Украины большого количества культурных ценностей, в том числе, старинных икон из натурального жемчуга. Правоохранители взяли контрабандиста в разработку и только в течение июля задокументировали два факта отправки посылок в США.

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