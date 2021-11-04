В Тернопольской области был перекрыт крупный канал сбыта наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Злоумышленники действовали большое года с июля 2020 года до октября 2021 года. Организатор по месту своего проживания и в лесопосадках выращивал коноплю.

По данным следствия, группа лиц в течение июля 2020 - октября 2021 года систематически сбывала марихуану и амфетамин наркозависимым гражданам. Кроме того, организатор по месту своего проживания и в лесопосадках выращивал коноплю, которую впоследствии перерабатывали на наркосырье. Правоохранители задержали троих человек во время сбыта наркотиков.

Отмечается, что во время обысков у фигурантов обнаружили более 100 килограмм марихуаны, оборудование для изготовления наркотиков, а также различную оргтехнику. Также был найден автомобиль, в котором находилось около 2 килограмм марихуаны, амфетамин и оружие.

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Кроме того, в одном из населенных пунктов, который находится на приграничной территории Закарпатья, правоохранители обнаружили плантацию конопли, которая была спрятана под землей. Злоумышленник выкопал и оборудовал две комнаты, которые были оснащены всем необходимым оборудованием для выращивания "дурмана".

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