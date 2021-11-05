В городе Львов солдат, проходивший срочную службу в одной из частей, спрыгнул с окна 4 этажа. Об этом сообщает издание Kharkov.info.

18-летний молодой человек был родом из города Первомайский и пробыл на военной службе лишь три дня. По непонятным причинам он выпрыгнул из окна туалета. Прибывшие на место медработники предпринимали тщетные попытки реанимировать пострадавшего.

Отмечается, что на левой руке у большого пальца обнаружили надпись "кремируйте". При этом признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по статье о самоубийстве.

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Кроме того, в одной из военных частей на территории Днепропетровской области при подозрительных обстоятельствах погиб солдат срочной службы. Его нашли возле казармы без сознания и с черепно-мозговой травмой, спасти парня не удалось.

Кроме того, на Донбассе в районе Станицы Луганской был убит украинский военнослужащий 1999 года рождения. При осмотре места преступления были заметны попытки скрыть следы убийства, перемещено оружие погибшего.

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