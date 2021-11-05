В Министерстве иностранных дел отреагировали на исключение Украины из "зеленого списка" на следующей неделе. В ведомстве заявляют, что тотального закрытия границ ЕС для украинцев не будет.

Об этом сообщает глава МИД Дмитрий Кулеба.

"После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", - написал Кулеба.

Читайте также, в Украине могут расширить "красную" зону карантина. Глава Минздрава Виктор Ляшко в ходе брифинга сказал о том, что еще три области под угрозой попадания в эту зону, в этой зоне уже находятся 16 регионов.

Кроме того, жителям "красных" регионов повысят субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Минсоцполитики на 50% повысит социальные нормативы потребления коммунальных услуг, на основе которых рассчитывают размер субсидии.