Депутат от "Слуги народа" Галину Третьякову отстранили от пяти пленарных заседаний Верховной Рады. Соответствующее решение поддержали 234 депутата.

Сразу после голосования спикер Руслан Стефанчук попросил ее покинуть сессионный зал.

Отметим, скандал вокруг неэтичного поведения Третьяковой разгорелся из-за ее сообщения во фракционном чате "Слуги народа" после смерти народного депутата Антона Полякова, в котором она сказала о том, что стало "одним врагом меньше".

Напомним, что в ходе прошлого заседания рассматривался ряд правительственных кадровых вопросов. Так, депутатами был уволен министр экономики Украины Алексей Любченко. Также Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.

Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова также отправили в отставку.

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