Нынешнее правительство не способно противостоять вызовам энергокризиса. Необходимо отправить Кабинет министров в отставку и сформировать профессиональное правительство для вывода страны из кризиса. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Нет никаких иллюзий относительно нынешнего правительства. Они уже полностью провалили начало отопительного сезона, а те цифры, которые приводят министры, не имеют ничего общего с действительностью. Безответственность чиновников, которые отвечают за разрешение энергокризиса – свидетельство непрофессионализма. Они даже не понимают, что такое накопить ресурс, подготовиться технически к отопительному сезону", - заявил политик.

По словам Юрия Бойко, ситуация в энергетике очень сложная, но для ее преодоления ничего не делается.

"Если нагрузки на энергосистему вырастут, то избежать веерных отключений можно будет, только запросив помощь у Беларуси или России. А этим никто не занимается. Правительство просто не способно справиться с ситуацией и не предпринимает никаких действий для ее исправления", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Парламентарий считает, что замена отдельных министров никак не решает проблем, стоящих перед страной. Поэтому необходима отставка всего Кабинета министров и привлечение в правительство профессионалов.

"Нужно было не кадровую чехарду с министрами устраивать, а отправить весь Кабмин в отставку. Необходимо сформировать правительство из профессионалов, которые способны и с пандемией справиться, и с энергетическим кризисом, и обеспечить продовольственную безопасность, в том, что касается цен на продукты первой необходимости. Должны быть быстрые и эффективные действия, чтобы преодолеть этот кризис, "- резюмировал Юрий Бойко.