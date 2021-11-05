Государственная комиссия примет решение о переводе Волынской области в "красную" зону карантинных ограничений в связи с ухудшившейся эпидемической ситуацией. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, пройдет заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, во время которого Волынскую область переведут в "красную" карантинную зону.

Сегодня у нас очередная комиссия ТЭБ и ЧС, поскольку Волынская область также по индикаторам заходит в "красный" уровень эпидемической опасности, и мы будем принимать решение о переводе Волынской области в "красный" уровень через два дня после заседания, это, наверное, будет с понедельника.

Читайте также, на территории Украины в "красной" зоне карантинных ограничений находится 15 регионов и Киев. под влияние "оранжевой" зоны карантина попадет Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области, а в "желтую" зону входят Кировоградская, Закарпатская и Тернопольская области.

Кроме того, в Ивано-Франковской области усилили карантинные ограничения. Попасть на горнолыжный курорт Буковель и другие курорты Прикарпатья смогут только те туристы, у которых есть COVID-документы, на всех сайтах должна быть размещена информация о введении ограничений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.