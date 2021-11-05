Уроки в канадской школе прервал лось, который ворвался в класс, разбив окно. Об этом сообщает ABC News.

Первыми лося возле здания школы имени Сильвии Федорук в провинции Саскачеван на юге Канады заметили дети. Они сообщили взрослым об огромном звере, однако те им не поверили.

Когда начались уроки, сохатый разбежался, разбил панорамное окно и ворвался в класс. Осколки стекла задели одного из учеников, который получил незначительные порезы.

Детей сразу вывели из класса. А лось остался в помещении, а затем и прилег у входа.

Здание оцепили полицейские и вызвали спасателей. Те усыпили лося и отвезли его на природу за город, где отпустили.

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