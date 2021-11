Звезда сериала "Доктор Хаус" совершил каминг-аут (фото)

44-летний актер индийского происхождения Кэл Пенн опубликовал мемуары You Can't Be Serious ("Ты не можешь быть серьезным"), в которых признался, что уже 11 лет состоит в гомосексуальных отношениях с мужчиной, и сделал ему предложение вступить в брак