Американский актер Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в блокбастерах Marvel, признан самым сексуальным мужчиной 2021 года по версии американского журнала People. Об этом пишет Page Six.

Обложка со звездой выйдет на следующей неделе, а на сайте журнала People до сих пор рассказывают о звездах, претендующих на титул "самого сексуального из ныне живущих мужчин". Сообщается, что Крис Эванс победил в читательском рейтинге "самый сексуальный герой Marvel".

Титул "самого сексуального" Крис Эванс должен был получить еще в 2020 году, однако этому помешал скандал из-за фотографий его гениталий. Актер выложил в Instagram ролик, записанный с экрана своего телефона. В конце записи открылась фотогалерея, где среди снимков можно было заметить ню-фото актера. "Капитан Америка удалил видео, однако фанаты все успели "заскринить".

40-летний Крис Эванс получил известность как Капитан Америка в киновселенной Marvel и Человек-факел в фильмах о "Фантастической четверке". Он играл Капитана Америку с 2011 года и последний раз появился в этом амплуа в "Мстителях: Финал" (2019).

Крис Эванс (в центре) в фильме "Мстители: Война бесконечности"

Актер также снимался в фильмах "Достать ножи", "Лондон", "Одаренная", "Сквозь снег" и "Недетское кино". В 2021 году он озвучил Базза Лайтера в приквеле "История игрушек". В прошлом году он снялся в мини-сериал Apple TV+ "Защищая Джейкоба", где его герой пытается спасти сына от тюрьмы.

Крис Эванс никогда не был женат и у него нет детей. С 2001 по 2006 встречался с актрисой Джессикой Бил, в 2007 - 2013 с актрисой Минкой Келли, с 2016 по 2018 с актрисой Дженни Слейт.

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