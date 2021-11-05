В сети набирает популярность видео, на котором Сергея Зверева высмеяли кавказцы (видео) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В сети набирает популярность видео, на котором к экстравагантному стилисту и шоумену Сергею Звереву в московском торговом центре пристают выходцы с Кавказа.
Мужчинам с юга явно не понравился внешний вид Зверева. Они следовали за ним попятам и отпускали громкие и обидные комментарии в его адрес. Шоумен оказался не робкого десятки: он остановился и вступил в диалог с горцами:
Это не не красиво! Вы мне мешаете, вот тебе я не мешаю. Скажи, я тебя чем-то обидел? Не надо так себя вести, это некрасиво.
Видеоролику из московского ТЦ около семи лет. Впервые ее опубликовали в январе 2014 года, однако ее вновь стали активно публиковать в пятницу, 5 ноября, после того, как группа кавказцев избила мужчину с маленьким сыном в Новой Москве, что вызвало огромный общественный резонанс.
Ранее "Подробности" писали о том, что сын Сергея Зверева, сбежавший от отца, нашел биологическую мать.
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