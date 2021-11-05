В сети набирает популярность видео, на котором к экстравагантному стилисту и шоумену Сергею Звереву в московском торговом центре пристают выходцы с Кавказа.

Мужчинам с юга явно не понравился внешний вид Зверева. Они следовали за ним попятам и отпускали громкие и обидные комментарии в его адрес. Шоумен оказался не робкого десятки: он остановился и вступил в диалог с горцами:

Это не не красиво! Вы мне мешаете, вот тебе я не мешаю. Скажи, я тебя чем-то обидел? Не надо так себя вести, это некрасиво.

Видеоролику из московского ТЦ около семи лет. Впервые ее опубликовали в январе 2014 года, однако ее вновь стали активно публиковать в пятницу, 5 ноября, после того, как группа кавказцев избила мужчину с маленьким сыном в Новой Москве, что вызвало огромный общественный резонанс.

Ранее "Подробности" писали о том, что сын Сергея Зверева, сбежавший от отца, нашел биологическую мать.