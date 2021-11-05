Нападающего французского футбольного клуба "ПСЖ" Лионеля Месси уведомили о том, что он получит "Золотой мяч" в 2021 году. Об этом сообщает португальское издание RTP.

Аргентинец уже дал интервью журналу France Football, который вручает "Золотой мяч". Церемония награждения состоится 29 ноября в Париже.

Напомним, что 10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Он рассчитан на два года с возможностью продления до июня 2024 года. Зарплата 34-летнего Месси составит 35 млн евро за сезон. Он играет под номером 30.

Лионель Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента, после того как не смог подписать новый контракт с "Барселоной", где провел всю свою профессиональную карьеру и завоевал 35 титулов.

В составе каталонского клуба Лионель Месси выиграл 10 чемпионатов Испании, 4 Лиги чемпионов, 6 Кубков Испании и 3 Суперкубка Европы. За свою карьеру он забил более 700 голов. Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча".

В прошлом сезоне Месси выиграл Кубок Америки с командой Аргентины и стал лучшим бомбардиром испанской лиги с 30 голами.

Напомним, что ранее в ПСЖ перешел лучший игрок Евро-2020 - вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. 22-летний голкипер подписал с парижанами пятилетний контракт, его зарплата будет составлять 10-12 млн евро в год.