Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №5460 "Об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций". Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Документ предусматривает внесение изменений в бюджет-2021 для выделения на закупку кислородных станций в больницы 800 млн грн. Из них 650 млн грн пойдут на закупку оборудования и 150 млн грн - на проектирование и монтаж. На все понадобится 4-6 месяцев.

В пояснительной записке сказано:

С каждым последующим обострением пандемии мы наблюдаем, что эта главная проблема (кислородное обеспечение больниц - ред.) остается нерешенной, а поиск и увеличение количества койкомест не обязательно означает их обеспечение кислородом, что приводит к критической перегруженности больниц.

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Правительство уже выделило на кислород для больниц 2 млрд грн, на которые большинство медучреждений закупило портативные кислородные концентраторы.

Была ли обнаружена эффективность от закупки кислородных концентраторов? Это можно наблюдать во время последнего обострения пандемии весной: больницы, закупившие кислородные станции, обеспечили себе кислородную независимость. В то же время у других учреждений были проблемы.

Из-за состояния электросетей учреждений здравоохранения специалисты решили, что установление кислородных станций является единственным способом обеспечения кислородной независимости больниц.

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Напомним, что в ночь на 5 ноября родственники пациента с тяжелой формой коронавируса прорвались на территорию Николаевского областного центра инфекционных болезней и угрожали медикам.