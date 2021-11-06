Приложение "Дія" приостанавливает предоставление всех административных услуг в связи с "переездом" в новый и более мощный дата-центр. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Таким образом, в период 00:00 до 07:00 заказ услуг и документов будет недоступен. Данный технический апгрейд стабильность работы, позволит подключать больше услуг и выдерживать большие нагрузки.

Это важный технический апгрейд. Он обеспечит стабильность работы, позволит подключать больше услуг и выдерживать большие нагрузки, в то время, когда миллионы украинцев используют "Дію".

Отмечается, что украинцам нужно заблаговременно сгенерировать необходимые документы, в том числе и COVID-сертификат – раньше времени.

Читайте также, в приложении "Дия" ввели новую функцию в виде оформления договора купли-продажи автомобиля в режиме онлайн. Она заработает в ближайшее время, нововведение было предусмотрено постановлением Кабмина "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины".

Кроме того, отныне, дети от 12 лет, которые получили по крайней мере одну вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат. Для того, чтобы получить документ одному из родителей нужно добавить в "Дию" свидетельство о рождении ребенка.

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