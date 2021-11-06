6 ноября, в годовщину освобождения Киева от фашистских захватчиков, депутаты ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ почтили память солдат, погибших при освобождении города, и возложили цветы к памятнику генерала Ватутина. В мероприятии приняли участие Сопредседатель ОП-ЗЖ Юрий Бойко, ветераны Великой Отечественной войны, а также народные депутаты от ОП-ЗЖ Наталия Королевская, Нестор Шуфрич, Юрий Загородний, Александр Качный, Анатолий Бурмич, Владимир Мороз, Виктор Черный, депутаты Киевского облсовета.

В ходе церемонии возложения цветов Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко отметил, что наш долг – отдать дань памяти генералу Николаю Ватутину и миллионам солдат, которые героически, ценой собственной жизни освободили Киев от фашизма.

"Сегодня 78-я годовщина освобождения Киева от фашистских захватчиков. Команда ОП-ЗЖ пришла возложить цветы, отдать дань памяти генералу Ватутину, который командовал войсками при освобождении столицы. И также в его лице миллионам воинов-освободителей, которые отдали свои жизни за освобождение Киева от фашистской чумы. Они заслуживают уважения, и мы всегда будем чтить память героев, которые принесли свободу нашей стране", - сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель ОП-ЗЖ подчеркнул, что светлая память о генерале Ватутине и многих других героях Великой Отечественной войны не должна забыта, и оппозиция всегда будет за это бороться.

"Хорошо, что с нами еще есть ветераны, люди, которые помнят эти страшные бои. И мы очень рады, что они смогли присутствовать сегодня с нами", - добавил он.

Народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Наталия Королевская подчеркнула, что сегодня, как никогда важно объединить все силы и возможности, чтобы как можно быстрее вернуть мирное небо над нашей страной.

"Мы чтим настоящих наших героев-освободителей. Наша политическая сила делает все возможное, чтобы ветераны были не забыты и жили достойно. Мы никому не позволим переписать великую историю нашего народа. Ее пытаются переписать те, кто не чтит настоящих героев, кто хочет, чтоб Украина забыла свое героическое прошлое, те, кто раскалывает нашу страну", - сказала Наталия Королевская.

По словам народного депутата Нестора Шуфрича, к огромному сожалению, продолжаются споры, разжигаемые властями о том, какая у нас была война – Великая Отечественная или Вторая мировая.

"Ведется очень много споров по поводу того, какая у нас была война и когда она к нам пришла, в 1939 или 1941 году. А что делать с моим родным Ужгородом, в который война пришла в 1938 году, после Мюнхенского сговора, когда разделили Чехословакию. Мы требуем прекратить попытки переписать историю. Для нас есть святые даты – 22 июня, 9 мая, 6 ноября. И мы всегда должны помнить о великом подвиге воинов-освободителей", - сказал Нестор Шуфрич.

Александр Качный добавил, что многие ветераны еще живут полноценной жизнью.

"Наш ветеран Петр Гриб, полковник, пишет стихи, играет на скрипке. Ветераны стараются жить полноценной жизнью, которую омрачает позиция власти по отношению к памяти Великой Отечественной войны", – отметил Александр Качный.

В свою очередь Виктор Черный отметил, что украинцы обязаны знать и помнить о тех, кто ценой собственной жизни подарил нам возможность жить и строить свою страну.

"Мы один народ, и нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы между нами было непонимание. Все мы одной крови, но, к сожалению, разделены ментально. Сегодня украинцам насадили совершенно разные ментальные конструкции, но мы не должны поддаваться провокациям, нужно помнить свое героическое прошлое", - заявил Виктор Черный.

Анатолий Бурмич добавил, что генерал Ватутин, который блестяще провел операцию по освобождения Киева, просил похоронить его именно в столице Украины.

«Генерал Ватутин любил Киев. Мы помним, чтим его память и никому не позволим переписывать историю. Слава настоящем героям и вечная им память!» - сказал депутат.

Владимир Мороз напомнил, что генерал Николай Ватутин также освобождал и Донецк.

"Я сейчас поеду на Донбасс, туда, где до сих пор идут боевые действия. Сегодня мой любимый Донбасс разделен пополам, и я не могу приехать к этому памятнику, но он всегда в моей душе. Мы не дадим переписать историю, мы не позволим праворадикалам дать забыть героическое прошлое", - сказал Мороз.

По словам Юрия Загороднего, в Украине при власти находятся политические невежды, которые пытаются стереть важные исторические события из памяти народа, переписать историю.

"Но наша политическая сила будет делать все, чтобы сохранить историческую память о том, что у нас была Великая Отечественная война. Мы продолжим защищать историческую память украинского народа ‒ память о подвиге Великой Победы и о тех, кто ценой собственной жизни отстоял мир для нашей многонациональной страны", - резюмировал Юрий Загородний.