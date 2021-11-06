Известная певица погибла в авиакатастрофе (фото) [ Редактировать ]
Популярная в Бразилии певица Марилия Мендонса погибла в результате крушения небольшого самолета. Воздушное судно направлялось в Каратингу, бразильский штат Минас-Жерайс, где у 26-летней артистки был запланирован концерт.
Как пишет BBC, авария произошла в сельской местности, вместе с певицей погибли еще четверо людей - ее дядя, продюсер и два члена экипажа. Причина авиакатастрофы неизвестна, правительство страны ведет расследование.
Марилия известна как исполнительница популярного в Бразилии направления музыки - сертанехо, которое часто называют "бразильским кантри".
Свою карьеру она начала в подростковом возрасте и вскоре стала звездой своей страны, получив титул "Королевы страданий". Ее репертуар в основном состоял из песен о женщинах, переживших неудачные отношения.
В 2019 году Мендонса получила награду Latin Grammy за лучший музыкальный альбом. А в 2020-м была признана самым популярным артистом в Бразилии на Spotify. У певицы остался двухлетний сын.
Как ранее сообщали, известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич с женой Юлией и детьми отправился в отпуск в Египет. Во время перелета семья пережила стресс и они были уверены, что самолет разобьется.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Останній альбом "АББА" вийшов у листопаді 1981, до речі, уперше на прогресивному на той час носієві - компакт-диску.
Астролог Поля Радость сделала прогноз, кого может выбрать героиня шоу "Холостячка-2" Злата Огневич в финале
Малахов возглавлял театр на Подоле с 1987 года
Крім нього, туди ж випадково потрапив український артист Валентин Томусяк. Він опинився серед тридцяти двох акторів російського пропагандистського фільму "Солнцепьок".
Вони написали відкритого листа після загибелі українки Галини Хатчинс від рук Алека Болдвіна під час знімання вестерну.