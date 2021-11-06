Популярная в Бразилии певица Марилия Мендонса погибла в результате крушения небольшого самолета. Воздушное судно направлялось в Каратингу, бразильский штат Минас-Жерайс, где у 26-летней артистки был запланирован концерт.

Как пишет BBC, авария произошла в сельской местности, вместе с певицей погибли еще четверо людей - ее дядя, продюсер и два члена экипажа. Причина авиакатастрофы неизвестна, правительство страны ведет расследование.

Марилия известна как исполнительница популярного в Бразилии направления музыки - сертанехо, которое часто называют "бразильским кантри".

Свою карьеру она начала в подростковом возрасте и вскоре стала звездой своей страны, получив титул "Королевы страданий". Ее репертуар в основном состоял из песен о женщинах, переживших неудачные отношения.

В 2019 году Мендонса получила награду Latin Grammy за лучший музыкальный альбом. А в 2020-м была признана самым популярным артистом в Бразилии на Spotify. У певицы остался двухлетний сын.

Как ранее сообщали, известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич с женой Юлией и детьми отправился в отпуск в Египет. Во время перелета семья пережила стресс и они были уверены, что самолет разобьется.

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