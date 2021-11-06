Киевское "Динамо" сенсационно проиграло полтавской "Ворскле" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Украины. Поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:2.

"Бело-синие" имели несколько хороших моментов, чтобы забить в первом тайме.

Гости же своими шансами распорядились лучше. На 34-й минуте Оливье Тилль выполнил навес со штрафного, а Нунес Гонсалвес Лукас Рангел ударом головой поразил ворота Георгия Бущана.



Во втором тайме забить могли обе команды, но снова реализация лучше оказалась у полтавчан. На 74-й минуте Оливье Тилль реализовал пенальти, который был назначен за фол в штрафной хозяев со стороны Сергея Сидорчука.

В компенсированное ко второму тайму время "Динамо" смогло отыграть один мяч, но времени уйти от поражения у уже не было.

"Динамо" продолжает лидировать в чемпионате Украины, набрав в 14 играх 35 очков. "Ворскла" (28 баллов) поднялась на 4-е место.

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