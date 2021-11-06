Смертельна ДТП поблизу Миколаєва. Двоє дошкільнят і батько-водій загинули, матір і ще трьох малят ушпиталили. Аварія сталася вночі. Автомобіль "Жигулі", в якому їхала ціла родина, зіштовхнувся на трасі з іншим легковиком.

Від удару машина перекинулась і злетіла в кювет. Автівка виявилася настільки понівеченою, що тіла довелося діставати за допомогою спецзасобів. Інший водій-учасник аварії майже не постраждав.