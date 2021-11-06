Поблизу Миколаєва сталася смертельна ДТП [ Редактировать ]
Смертельна ДТП поблизу Миколаєва. Двоє дошкільнят і батько-водій загинули, матір і ще трьох малят ушпиталили. Аварія сталася вночі. Автомобіль "Жигулі", в якому їхала ціла родина, зіштовхнувся на трасі з іншим легковиком.
Від удару машина перекинулась і злетіла в кювет. Автівка виявилася настільки понівеченою, що тіла довелося діставати за допомогою спецзасобів. Інший водій-учасник аварії майже не постраждав.
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Вночі автівка на великій швидкості злетіла з дороги - знесла паркан і врізалася в стіну приватного будинку. Двоє господарів у цей час спали - вони не постраждали.
Вже відомо, що за кермом легковика був тренер із карате Руслан Тодорашко. Він із трьома вихованцями повертався зі змагань, що відбувалися у ці вихідні у Вінниці. Загиблим хлопцям було одинадцять і шістнадцять років, дівчинці - дванадцять.
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