Збір "червоного золота". На Закарпатті почали збирати шафран. Ця квітка тут росте поміж гір на Мукачівщині. І вже другий рік дає ароматні квіти. Їх збирають, сушать - виготовляють елітну спецію.

Як триває цей процес і як застосовують приправу, дивіться далі.

На цьому полі серед гір на Мукачівщині від самого ранку кипить робота. Анжеліка та Мар'яна збирають цьогорічний врожай. І не картоплю, моркву чи навіть ожину. У кошики складають шафран.

Беремо квіточку, зриваємо, кладемо в кошик.

Ці фіолетові ароматні квітки - справді шафран. Щоправда, не звичний нам - крокус Гейфеля, а посівний. Засіяли цю рідкісну і дорогу квітку тут два роки тому.

Андрій Мазюта, фермер:

Три роки назад ми посадили біля хати, потім сюди. Воно розрослося сотин 70 засаджено вже шафраном. Ми збирали в один день. Можемо зібрати і сім кг. 14 тисяч квіток, 15 тисяч квіток.

Про шафран посівний писали ще стародавні єгиптяни на папірусах, згадували його і в Біблії. Шафран їдять, з нього роблять ліки й фарбу. Іран та Іспанія традиційно - серед лідерів світового виробництва цієї квітки. На Закарпатті шафранові поля є, але небагато. Андрій Мазюта - наразі єдиний закарпатець, який вирощує шафран посівний у таких масштабах.

Андрій Мазюта, фермер:

В кінці літа висаджуєш і через місяць уже маєте перші квіточки. За зиму з ним нічого, навіть 30 градусів морозу - квіточок нема, просто виростають ці от листя зелене. Вже в кінці вересня, от цілий жовтень воно мало б цвісти, земля суха, дождів було не дуже багато і щось їм не хватає вологи. Бачите земля розсипається.

Шафран - квітка доволі невибаглива. Може рости навіть у городі. Цвіте ніжним фіолетовим цвітом. Та найцінніше у квітці не цвіт, - розповідають після збору квітів Анжеліка з Мар'яною:

Анжеліка Мазюта, дружина фермера:

У цій квіточці найцінніше - це тичинка. Тичинка вона виглядає ось так. Її треба обірвати, щоб не було таких хвостиків. Праця кропітка в тому, що це завжди ручна праця, це у нас займає, якщо 200 щемто квіток - це на один грам спеції - це ми тратимо 2-3 годинки.

Тичинки сушать - і спеція готова. Ці вусики жінка називає справжнім скарбом. Бо це - одна із найелітніших приправ у світі. Лише один грам спеції коштує 200 гривень. А от готувати із шафраном можна будь-що.

Анжеліка Мазюта, жружина фермера Андрія Мазюти:

Це настільки запашні квіти, просто цей смак не передати. Фактично вони в косметології приміняють, в лікуванні, і в борщ деколи кидаємо, в основному чоловік любить плов.

А ще шафран додають у тістечка та напої. Однак головне - не переборщити, бо спеція має ефект кави - тобто добряче збадьорює.