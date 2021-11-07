В Пенсионном фонде рассказали, когда безработица засчитывается в трудовой стаж [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Пенсионном фонде дали разъяснили, засчитывается ли в страховой стаж время, в течение которого безработные состояли на учете в Центре занятости. Об этом сообщает Пенсионный курьер.
В страховой стаж действительно засчитывается время пребывания человека на учете в Центре занятости, однако лишь в следующих случаях:
- безработный получал пособие (кроме одноразовой ее выплаты для организации предпринимательской деятельности);
- получение помощи по частичной безработице;
- получение пособия по частичной безработице на период карантина, установленного Кабмином из-за пандемии COVID-19;
- получение материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации.
Напомним, что в страховой стаж для начисления пенсии засчитывается период обучение в высших учебных заведениях на дневной форме только до 1 января 2004 года.
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