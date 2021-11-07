В Пенсионном фонде дали разъяснили, засчитывается ли в страховой стаж время, в течение которого безработные состояли на учете в Центре занятости. Об этом сообщает Пенсионный курьер.

В страховой стаж действительно засчитывается время пребывания человека на учете в Центре занятости, однако лишь в следующих случаях:

безработный получал пособие (кроме одноразовой ее выплаты для организации предпринимательской деятельности);

получение помощи по частичной безработице;

получение пособия по частичной безработице на период карантина, установленного Кабмином из-за пандемии COVID-19;

получение материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации.

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Напомним, что в страховой стаж для начисления пенсии засчитывается период обучение в высших учебных заведениях на дневной форме только до 1 января 2004 года.

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