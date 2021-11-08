В команде Президента Владимира Зеленского назревает очередной скандал с коррупционными мотивами и применением админресурса. Как сообщает местное издание Provse.te, Василия Хортика – заместителя председателя Кременецкой РГА Тернопольской области обвиняют в давлении на правоохранителей, с целью закрытия уголовного производства в отношении его жены Людмилы Хортик. Последняя пребывает в статусе обвиняемой в краже более 7 млн ​​гривен из отделения одного украинского банка.

51-летнего Хортика – отставного офицера СБУ и основателя Ассоциации ветеранов и пенсионеров органов безопасности Украины – в апреле 2021-го назначили заместителем председателя Кременецкой РГА, с полномочиями куратора правоохранительного блока. По информации СМИ, он является ставленником действующего председателя РГА Василия Кудлака, назначенного на должность Президентом Зеленским в феврале 2021-го. Хортик пытается найти способ смягчить наказание для своей жены, используя связи в силовых структурах.

Издание приводит копии материалов досудебного расследования, свидетельствующие, что в феврале 2018-го Людмила Хортик, занимая должность начальника отделения одного из банков, присвоила 7,3 млн гривен, 70 тысяч долларов, 17,6 тысяч евро и золотой слиток, похитив их из кассы финучреждения.

Выездная проверка зафиксировала исчезновение этой суммы и драгоценного металла. После этого против Хортик возбудили уголовное производство по ч. 5 статьи 191 УК Украины – хищение имущества с использованием служебного положения в особо крупных размерах. Это – особо тяжкая статья, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

По информации Provse, Василий Хортик занял должность заместителя председателя РГА уже в статусе мужа обвиняемой в тяжком финансовом преступлении. И сейчас – оказывает давление на суд и следствие, чтобы добиться более мягкого приговора, который оставит его жену на свободе.

Эксперты уверены, что обвинения в адрес супруги Хортика и его должность, с учетом того, что он официально курирует силовой блок в районе, составляют прямой конфликт интересов. А также отмечают, что недопустимо назначать на руководящий пост в президентскую вертикаль человека с таким "бэкграундом".

После обнародования в СМИ информации о скандале в Тернопольской ОГА, где согласовывали назначение Василия Хортика и осуществляли спецпроверку, изучают вопрос о его дальнейшем пребывании в должности, учитывая репутационные риски, в частности, для Президента. Тем более что на 12 ноября запланировано очередное заседание Тернопольского городского районного суда по уголовному делу, возбужденному против Людмилы Хортик.