В Днепре возле торгового центра "Мост-Сити" водитель маршрутки въехал в людей на пешеходном переходе. В результате ДТП пострадала 7-летняя девочка. Ее отвезли в местную больницу.

На видео видно, что, водитель маршрутки остановился, чтобы пропустить мужчину и женщину с двумя детьми, переходившими дорогу в сторону остановки. В какой-то момент маршрутка сдвинулась с места и задела семью, передают местные СМИ.

В результате аварии пострадала девочка, на что мгновенно отреагировал отец семейства. Мужчина полез в кабину маршрутки, чтобы достать оттуда водителя. Однако в этот момент маршрутка начала ехать, чуть не задев женщину и детей снова.

Очевидцы увидели происходящее и задержали виновника ДТП до приезда полиции. Драгер не показал наличия алкоголя в крови задержанного.

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