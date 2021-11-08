В октябре 2021 года порт "Ника-Тера", входящий в Group DF Дмитрия Фирташа, нарастил объем перевалки до 867 тыс. тонн грузов, что на 14% больше, чем в октябре прошлого года.



Это свидетельствует о постепенном восстановлении объемов перевалки на уровень 2019 года – сообщили сегодня в пресс-службе Group DF.



Всего, по информации пресс-службы, за 10 месяцев 2021 года порт обработал 6 млн тонн грузов (загружено 371 судно), что свидетельствует о постепенном восстановлении объемов перевалки на уровень 2019 года.



"В октябре у нас неплохой результат. Совместно с компанией "Ника Транс Логистика" мы впервые отработали новую логистическую цепочку. Произведенные на Черкасском "Азоте" удобрения были доставлены в наш порт по Днепру и успешно отгружены на экспорт. Мы опробуем новые технологические и логистические решения. Мы находимся в постоянном поиске решений, которые бы позволили нашим клиентам сократить стоимость транспортировки", - прокомментировал СЕО порта "Ника-Тера" Алим Агакишиев.



В структуре грузооборота порта традиционно преобладают зерновые, на которые в октябре приходилось 77% (664 тыс тонны) от общего объема. Также порт переваливает навалочные грузы открытого хранения – 148 тыс. тонн (17%); наливные грузы – 35 тыс. тонн (4%); удобрения – 20 тыс. тонн (2%).



Ранее пресс-служба Group DF сообщала, что в развитие порта "Ника-Тера" Дмитрий Фирташ инвестировал более 1,5 млрд гривен. Группа строит порт нового поколения, ориентированный на внедрение современных технологических решений, которые отвечают мировым стандартам. Порт реализует масштабую Программу увеличения пропускной способности, в рамках которой уже построен новый весовой комплекс, увеличено количество причалов до 8 протяженностью 1900 метров, доведен до 10 единиц парк локомотивов, увеличена протяжённость собственных ж/д путей до 23 км, закуплена новая техника для перевалки грузов.



"Группа продолжает активно инвестировать в порт. Результат, вы можете увидеть, проанализировав статистику. Если коротко: сегодня "Ника-Тера" — один из самых динамичных портов в Украине. Порт растет быстрее рынка", — говорит Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF.