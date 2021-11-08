Известный бизнесмен Владимир Галантерник и его юридические советники сделают все возможное с целью защитить его законные интересы. Об этом заявила адвокат Галантерника Ольга Просянюк на своей странице в Facebook.

"Методы работы НАБУ не меняются: не делом (работой в процессуальной плоскости), а словом - вернее публикациями в СМИ, ведётся досудебное расследование и формирование негативного мнения в информационной плоскости", - пишет адвокат.

По словам Просянюк, о том, что он по непонятным причинам был объявлен в международный розыск, Владимир Галантерник узнал из СМИ.

Следует отметить, что бизнесмен с 2017 года не проживает в Украине и не имеет зарегистрированного места проживания, о чем НАБУ было уведомлено ещё 5 октября 2021 г. Исходя из заявления адвоката, Галантерник предоставил органу досудебного расследования все необходимые документы, а также подтверждение того, что он состоит на консульском учёте в государстве Израиль. Более того, никаких уведомлений, повесток или иных процессуальных документов по официальному адресу бизнесмена не поступало.

"Соотвественно, какие-либо правовые основания для объявления господина Галантерника в розыск отсутствуют", резюмирует адвокат.

Согласно заявлению, Владимир Галантерник всячески отрицает свою причастность к каким-либо правонарушениям и убеждён, что сможет доказать истину в судебном порядке. Также бизнесмен не сомневается в том, что все претензии уголовно-процессуального характера имеют под собой исключительно политическую подоплеку.

"Владимир Галантерник не уклоняется от следствия, намерен и желает всячески сотрудничать с украинскими органами правопорядка, но исключительно в рамках действующего законодательства", - подчеркнула Ольга Просянюк.