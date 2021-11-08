Фейковые данные о вакцинации: под Ивано-франковском задержали медика-злоумышленника [ Редактировать ]
В Ивано-Франковской области задержали заместительницу директора одной из коммунальных больниц арестовали за предоставление неправдивых данных о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Согласно данным следствия, медик вносила ложную информацию в систему eHealth за денежное вознаграждение. "Клиенты" желали получить COVID-сертификат в приложении "Дия" без прохождения вакцинации от коронавируса.
Медработница незаконно вносила персональные данные граждан в электронную систему здравоохранения eHealth через программу Medics, якобы вакцинированных.
Отмечается, что по месту работы женщины правоохранители изъяли компьютерную технику, медицинские документы и другие документы. В настоящее время решается вопрос о сообщении злоумышленнице о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 362.
Читайте также, на территории Винницкой области сотрудники киберполиции разоблачили группу лиц, которая занималась реализацией "ковид"-сертификатов. Злоумышленники просили 250 евро за внесение данных каждого "покупателя" в электронную систему охраны здравоохранения.
Кроме того, украинское правительство решило жестко ужесточить наказание за подделку COVID-сертификата. Подобные преступления будут уголовными. Наказание предусмотрено как для тех, кто подделывает такие документы, так и для тех, кто их покупает.
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