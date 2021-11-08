На территории Украины автомобильное производство по итогам октября 2021 года снизилось на 58% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (произвели 282 транспортных средства). Об этом сообщает пресс-служба "УкрАвтопрома".

Таким образом, в сентябре наибольшее падение произошло в части легковых автомобилей. Автоконцерны выпустили лишь 202 легковых авто, что в три раза меньше, чем в прошлом году.

Отмечается, что в октябре на 13% увеличилось производство автобусов (собрали 87 единиц транспорта). Известно, что за 10 месяцев 2021 года было сделано 7002 автотранспортных средства, что на 85% больше, чем в этот же месяц 2020 года.

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Кроме того, на территории Украины в сентябре 2021 года увеличился спрос на б/у легковые автомобили, которые были ввезены из-за границы. Такой показатель опережает прошлогодний в полтора раза, за аналогичный период 2020 года в страну завезли на 47% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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