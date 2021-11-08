В понедельник, 8 ноября, стало известно о том, что в общежития Киевского университета имени Шевченко будут пускать только вакцинированных студентов или тех, у кого есть свежий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Такой приказ подписал ректор КНУ им.Шевченко Владимир Бугров.

Читайте также, по состоянию на 8 ноября в Украине полный курс вакцинации завершили более четверти населения страны. Также почти 40% украинцев вакцинированы одной дозой. Лидером по охвату прививками остается город Киев, где 57% жителей уже получили одну дозу и 45,7% - завершили курс вакцинации.

Кроме того, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам, будет расширен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.