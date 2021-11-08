В украинских учреждениях среднего образования от коронавирусной инфекции первой дозой вакцинировали 93%, а вторую дозу - 76,2%. Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, в Хмельницкой области вакцинированы 99% работников школ, Николаевской - 97,5%, Киевской – 97,4%, Харьковской – 96,8%, Донецкой – 96%. В настоящее время 7,3 тысячи школ работают на дистанционном обучении.

Отмечается, что сейчас "очно" могут функционировать 5,3 тысячи школ. На каникулах находится почти тысяча учебных заведений. Известно, что сотрудники школ, которые не прошли иммунизацию от COVID-19, будут отстранены от занимаемой должности без сохранения заработной платы.

Читайте также, в Сумской области продлевают дистанционное обучение для учеников 1-11 классов. Директор Департамента образования и науки ОГА Виктория Гробова сообщила, что на сегодняшний день в области болеют 218 детей и 277 педагогов.

Кроме того, в Киеве школы перешли на дистанционный формат работы из-за вспышки коронавируса. Мэр города рассказал, когда ученики вернутся за парты, в эту волну болеет много детей. И немало детей болеют тяжело и есть летальные исходы.

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