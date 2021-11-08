Зеленский подписал закон о НАБУ [ Редактировать ]
В понедельник, 8 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Верховная Рада приняла его 19 октября. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
Зеленский подписал закон о НАБУ, принятый Радой 19 октября. Он определяет НАБУ центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.
Никифоров пояснил, что полномочия по назначению директора НАБУ возложены на Кабинет министров.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) уже запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.
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