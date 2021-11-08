Офис президента Украины выступает за создание новой рабочей подгруппы в рамках минской переговорной площадки. Об этом в ходе брифинга сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Новая подгруппа должна заниматься возвращением Украине контроля над участком границы вдоль оккупированного Донбасса.

Офис президента подчеркивает необходимость активизировать работу над освобождением лиц и открытием КПВВ. Также нужно создать новую подгруппу, которая будет работать над возвращением Украине контроля над государственной границей.

Создание этой рабочей подгруппы, по словам Никифорова, зависит от позиции российских представителей в Трехсторонней контактной группе.

Если Россия признает минские договоренности, то должна согласиться, чтобы на уровне ТКГ реализовать пункты "Минска.

Напомним, что в ходе заседания рассматривался ряд правительственных кадровых вопросов.

Так, депутатами был уволен министр экономики Украины Алексей Любченко. Также Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.

Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова также отправили в отставку.

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