В понедельник, 8 ноября, Министерство финансов США внес в санкционный список гражданина Украины Ярослава Васинского. Об этом сообщает министерство финансов США.

Украинца подозревают в хакерских атаках американских компаний с целью вымогательства миллионов долларов.

Офис контроля за иностранными активами (OFAC) санкции на двух пользователей программ-вымогателей и сети по обмену виртуальной валютой за инцидент с Kaseya и отмывание выкупа в киберпространстве.

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