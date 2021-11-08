Против гражданина Украины в США ввели санкции [ Редактировать ]
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В понедельник, 8 ноября, Министерство финансов США внес в санкционный список гражданина Украины Ярослава Васинского. Об этом сообщает министерство финансов США.
Украинца подозревают в хакерских атаках американских компаний с целью вымогательства миллионов долларов.
Офис контроля за иностранными активами (OFAC) санкции на двух пользователей программ-вымогателей и сети по обмену виртуальной валютой за инцидент с Kaseya и отмывание выкупа в киберпространстве.
Также мы писали о том, что лидеры Европейского союза приняли решение ввести новые санкции против Беларуси. Кроме того, мы писали о том, Евросоюз расширил санкции против России.
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