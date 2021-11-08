На ТЭС генерирующих компаний запасов угля осталось менее 500 тысяч тонн. Об этом сообщает издание "Экономическая правда".

Таким образом, за минувшую неделю запасы угля уменьшились на 11,7% (на 63,5 тысяч тонн). В настоящее время на складах осталось 479,3 тысячи тонн угля.

Отмечается, что за месяц - с 8 октября по 8 ноября - запасы на складах ТЭС сократились на 33,1% (на 236,7 тыс. тонн). Известно, что наименьшее количество топлива осталось на Приднепровской ТЭС, Лодыжинской ТЭС и Углегорской ТЭС.

Читайте также, с понедельника, 1 ноября, Россия останавливает поставки угля в Украину. В Минэкономразвития России заявили, что это связано с растущим спросом на уголь, использующийся для нужд энергетики, в ноябре российские поставщики поставят более половины всего угля, поставляемого в Украину.

Кроме того, на украинских складах, принадлежащих ТЭЦ и ТЭС наблюдается острая нехватка угля. За неделю они снизились на 5,9% и они составляют 753 тысячи тонн, на складах должно быть угля в 3,8 раза больше или 2,896 млн тонн.

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