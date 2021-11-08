В Нигере на шахте, где добывают золото, произошел обвал, в результате которого погибли почти 2 десятка человек. Об этом сообщает издание Agence France-Presse.

Рабочие добывали "желтый" метал в забое, когда им на голову внезапно начала валиться земля. Трагедия унесла жизни по меньшей мере 18 человек.

Отмечается, что всех погибших похоронили. Известно, что во время обвала также 7 человек получили травмы различной тяжести, их госпитализировали. При этом в настоящее время все причины страшной аварии устанавливает следствие.

Читайте также, на востоке Китая на золотодобывающей шахте произошел взрыв. В результате случившегося 22 горняка оказались заблокированными под землей, по данным местных властей, установить контакт с находившимися в шахте рабочими не удалось.

Кроме того, в Гуйчжоу (Китай) произошел обвал угля на шахте. Так, в результате происшествия погибли 14 человек. Семь рабочих были доставлены в безопасное место, во время обвала под землей работали 23 человека, ведутся спасательные работы и расследование.

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