Руководство Дании приняло решение вернуть карантинные ограничения в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации. Об этом сообщает премьер-министр страны Метте Фредериксен.

В последнее время в стране продолжает расти количество новых инфицированных COVID-19. Таким образом, за последнюю неделю среднесуточный показатель количества новых заражений достиг 2 111, при этом за весь период эпидемии в стране подтвердили более 400 тысяч инфицированных.

Отмечается, что теперь власти приняли решение вернуть обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах, а также систему пропуска по "ковидным паспортам".

Читайте также, в Китае новая вспышка коронавируса, более ста случаев заболевания COVID-19 в одиннадцати провинциях в течение недели. Существует риск того, что вспышка распространится еще дальше, власти запретили туристическим агентствам организовывать поездки по этим регионам.

Кроме того, правительство Грузии приняло решение частично ослабить карантин на территории страны. Кроме ресторанов, снятие ограничений коснется конкурсов и фестивалей, присутствовать на них можно будет любому количеству зрителей в случае, если они будут соблюдать все нормы безопасности.

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