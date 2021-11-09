В Киеве пьяный водитель "влетел" в оформляющих ДТП патрульных [ Редактировать ]
Во вторник, 9 ноября, в столичной патрульно полиции сообщили о том, что в Киеве при оформлении ДТП в автомобили на полном ходу въехало еще одно авто с пьяным водителем за рулем.
В результате столкновения травмы получили водитель Renault и патрульный, которого от удара зажало между служебным Mitsubishi и BMW.
У патрульного перелом ноги и ушибы. Пострадавших госпитализировали.
Виновник аварии сбежал с места происшествия, но его задержали.
У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, однако пройти осмотр на состояние опьянения он отказался.
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Кроме того, на трассе Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье в ночь на 1 ноября произошло страшное ДТП, в котором погибли тренер по каратэ Руслан Тодорашко и трое его воспитанников 11, 12 и 16 лет. Юные каратисты возвращались с проходившего в Виннице чемпионата Украины по киокушинкай каратэ.
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