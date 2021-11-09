Тряслись люстры и люди вышли на улицу: в Турцию произошло сильное землетрясение (видео) [ Редактировать ]
В центральной части Турции, район Мерам, в провинции Конья, потрясло сильное землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает местной издание Yeni Safak.
Оно произошло на глубине 6,82 километра от поверхности.
Сообщений о жертвах пока не поступало.
На данный момент ничего неблагоприятного не обнаружено. Мы продолжаем мониторинг. За развитием событий будут следить и общественность будет проинформирована.
В результате толчков были повреждены три заброшенных здания. По классификации данное землетрясение относится к сильным.
Читайте также, на побережье Австралии произошло землетрясение магнитудой 6. В Мельбурне эвакуировали жителей некоторых высотных домов в центре города, эпицентр находился в горах в 180 км к востоку от Мельбурна, очаг залегал на глубине 10 км.
Кроме того, в Канаде произошло землетрясение магнитудой 6,5. Землетрясение произошло на 164 км к юго-востоку от города Китимат в Канаде, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, по данным Геологической службы США, очаг залегал на глубине 15 км.
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