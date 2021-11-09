В Киеве задержали бывшего коменданта тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского. Тюрьма находится в оккупированном Донецке. Она известна изощренными пытками украинских пленных. Об этом сообщается в Facebook журналиста Станислава Асеева, который был освобожден из плена в 2019 году.

В Киеве задержан главный военный преступник "Изоляции" - Куликовский Денис, он же "Палыч". Теперь могу сказать, что жизнь прожита не зря. P.S. Уважаемые коллеги-журналисты, прошу пока не звонить, все детали позже.

Куликовский является уроженцем Курахово Донецкой области. Был комендантом донецкой "Изоляции" до 2018 года, по информации украинских СМИ, бежал в Россию в 2019 году. При этом tsn.ua в прошлом году писало, что Куликовский может быть перевербованным агентом и работать на Украину.

Ранее мы писали о том, что 20 мая полиция задержала самых влиятельных в Украине воров в законе "Умку" (Сергей Олийник) и "Лашу Свана" (Лаша Джачвлиани). Во время обыска у них нашли более $3,2 млн "общака".

В пятницу, 21 мая, в Украине вступило в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов. Уже 6 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "в Украине больше нет воров в законе".

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