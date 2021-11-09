В Ривне неизвестные бросили во двор предпринимателя боевую гранату. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Происшествие произошло ночью на улице Красильникова. О нем правоохранителям сообщил 39-летний местный жительствам. Он заявил, что в результате детонации повреждения получил внедорожник Volkswagen Touareg и забор.

Отмечается, что в доме на момент взрыва находились супруги и трое их детей. По информации правоохранителей, в результате взрыва, к счастью, никто не пострадал. Известно, что на месте проишествия были обнаружены остатки гранаты РГД-5. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к инциденту.

Читайте также, в городе Херсон во дворе дачного дома взорвалась граната. Правоохранителям о происшествии сообщил 60-летний местный житель, который сообщил, что накануне у него произошел конфликт с другим 55-летним мужчиной.

Кроме того, в городе Калуш (Ивано-Франковская) область взорвалась граната в квартире пятиэтажки. В результате инцидента погиб 51-летний мужчина. Как впоследствии установили правоохранители, жители дома около 16:00 услышали звук, похожий на взрыв, но не сориентировались, где он прозвучал.

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