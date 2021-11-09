Во вторник, 9 ноября, народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагается выделить 3 млрд гривен помощи для "красных" зон адаптивного карантина. Речь идет о помощи бизнесу и наемным работникам. Об этом сообщается на странице законопроекта на сайте Рады.

Деньги будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, которые пострадали от ограничительных карантинных мер, которые привели к временной остановке работы субъектов хозяйствования.

Предполагается, что данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации от COVID-19.

Также сообщается, что средства будут выделены ща счет перевыполнения плановых показателей поступлений в доходную часть бюджета.

Кроме того, Кабинет министров Украины внес изменение в "карантинное" постановление, согласно которым ответственность за наличие документа о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19 в межрегиональных автобусах возлагается на пассажиров.

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