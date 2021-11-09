В Украине раскрыли схему вывоза из страны сотни тонн цветных и драгоценных металлов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Схема заключалась в том, что преступники закупали устаревшее электрооборудование, которое содержит в своей конструкции драгоценные металлы. После этого его перевозили в Польшу как действующее и получали возмущение налога на добавленную стоимость. Злоумышленники в течении 2020-2021 годов получили более 65 миллионов гривен.

Отмечается, что правоохранители провели 18 обысков в разных областях Украины. Они изъяли документацию и технику, одна из партий, на сумму 126 тысяч евро, была задержана в пункте пропуска "Ягодин". В настоящее время решается вопрос об аресте имущества для возмещения ущерба.

Читайте также, сотрудники пограничной службы в международном аэропорту города Харьков обнаружили у гражданина Турции драгоценности на 4,5 миллионов гривен. В багаже пассажира находились золотые кольца, цепочки и браслеты, украшенные драгоценными камнями, а также бриллианты.

Кроме того, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в международном аэропорту "Борисполь" 2 канала международной контрабанды техники Apple, а также драгоценностей от известных мировых брендов. Общая стоимость грузов составила более 30 миллионов гривен.

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