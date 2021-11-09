На территории Украины до 15 ноября откроются более 100 центров поддержки граждан, которые используют приложение "Дія". Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что подобные пункты поддержки в ближайшее время должны появиться в 20 областях.

Отмечается, что в офлайн-пунктах можно будет консультироваться по следующим вопросам:

Узнать о видах СOVID-сертификатов и как их получить;

Подать заявку на получение СOVID-сертификата на портале и в приложении "Дія";

Определить ошибку генерирования сертификата и т.п.

Читайте также, в Киеве заработали первые пункты команды поддержки "Дии". Они открылись в трех пунктах вакцинации, это место, где жителям страны будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты.

Кроме того, в приложении "Дия" ввели новую функцию в виде оформления договора купли-продажи автомобиля в режиме онлайн. Она заработает в ближайшее время, такое нововведение было предусмотрено постановлением Кабмина "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины".

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