Чемпион Украины по боксу погиб под колесами трамвая (фото) [ Редактировать ]
Источник: Федерация бокса Украины
В Одессе под колеса трамвая погиб 26-летний мастер спорта по боксу, чемпион Украины Иван Соловьев. Об этом сообщает Федерация бокса Одесской области.
Трагедия произошла 7 ноября на улице Бреуса. Как пишет местное издание "Vgorode", Соловьев переходил трамвайную колею в неположенном месте и почему-то не заметил трамвай. Чтобы достать тело погибшего из-под колес, пришлось использовать кран.
Иван Соловьев занимался боксом с 10 лет. Из-за тяжелого материального положения семьи мальчику разрешили посещать секцию бесплатно.
В 2013 году Иван стал чемпионом Украины по боксу, а в 2015 - финалистом Кубка Украины.
Напомним, что на днях аналогичная трагедия произошла с украинкой с Бельгии. 28-летняя гражданка Украины Элла Петниченко мечтала стать оперной певицей и готовилась к конкурсу во Франции.
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