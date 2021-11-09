С 12 ноября 2021 года в Черкасской области введут "красную" зону карантинных ограничений, в связи с чем для работы транспорта также вводятся ограничения. Об этом на брифинге сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

По его словам, во время перевозок внутри региона каждый пассажир должен иметь при себе сертификат о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции.

Что касается перевозок между городами. На межобластных, как мы знаем, уже введено COVID-сертификаты, а сейчас это будет касаться и перевозок внутри области (из одного города в другой). В этом случае также потребуются сертификаты.

Отмечается, что решения по ограничениям на городской общественный транспорт пока нет. Решение об их введении должна принять комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Читайте также, было принято решение расширить "красную" зону карантина. Эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, по состоянию на вторник, 9 ноября, в Украине сократили "желтую" зону карантина. В "красной" зоне - больше половины областей, при этом в Закарпатской области приняли решение о переходе в "желтую" зону карантина.

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