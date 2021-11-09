В столице Норвегии Осло мужчина, вооруженный ножом, нападал на прохожих посреди улицы. Об этом сообщает новостное агентство Associated Press.

Правоохранители начали получать сообщения о мужчине с ножом, угрожающим прохожим, рано утром. Прибывшие на место происшествия патрульные сначала попытались остановить злоумышленника, сбив его на авто.

Насколько мне известно, других пострадавших нет… Мы не исключаем никаких мотивов, но в настоящее время нет информации, свидетельствующей о террористическом акте.

Отмечается, что после этого полицейские приняли решение стрелять в неизвестного на поражение. Медики госпитализировали преступника, после чего тот скончался в больнице.

Читайте также, в Германии, в городе Вюрцбург, вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Несколько человек получили ранения. В городе проводится крупная полицейская операция, несколько районов перекрыты, в полиции заявили, что опасности для населения больше нет.

Кроме того, мужчина на японском острове Кюсю напал с ножом на людей. Ранения получили как минимум пять человек, нападение произошло в одном из зданий муниципального жилого комплекса, в районе Хаката города Фукуока. Жизнь раненых вне опасности, отмечают правоохранители.

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